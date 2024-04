“L’Arno è in buona salute”. Il monitoraggio dei Canottieri Comunali Firenze che hanno fatto tappa in Valdarno

Arezzo, 09 aprile 2024 – L'Arno, dalla sorgente del monte Falterona a San Giovanni, gode di buona salute. A dirlo i canoisti della ASD Canottieri Comunali Firenze, che stanno percorrendo l'intera asta fluviale e che sabato scorso hanno fatto tappa in Valdarno. Poche plastiche, buona cura delle sponde, acque piuttosto pulite, ambienti incantevoli il risultato del monitoraggio. Considerata la difficoltà di raggiungere tutti i punti a piedi o con mezzi meccanici, già lo scorso anno, il Consorzio Alto Valdarno ha sperimentato con successo l’osservazione del fiume dall’acqua, in collaborazione con l’associazione T-Rafting. Ciò ha permesso di individuare pericolosi accumuli di legname in prossimità di ponti e altre criticità, poi risolte. Quest’anno l’ente ha deciso di completare l’operazione di monitoraggio e, in accordo con i Canottieri Comunali Firenze che, per celebrare il loro novantesimo anniversario, hanno programmato una discesa del fiume dalla sorgente alla foce, ha messo a punto un check up completo del tratto che ricade nel comprensorio Alto Valdarno.

E’ stata pianificata a tappe un’osservazione attenta del corso d’acqua, partendo dalle Foreste Casentinesi fino a valle. Obiettivo: valutare la salute del fiume individuando anche eventuali problematiche, difficili da diagnosticare via terra. Al termine della navigazione, ieri, dopo l'arrivo a San Giovanni Valdarno , è stato presentato un breve report sulle condizioni ecologiche, ambientali e idrauliche dell’Arno. I risultati sono incoraggianti. “Il metodo di osservazione del fiume dall’acqua si è rivelato estremamente utile ed importante – spiega la Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani -. Ci ha permesso di prendere coscienza di alcuni aspetti difficili da valutare attraverso i sopralluoghi ordinari. In questo modo, inoltre, abbiamo la possibilità di raccogliere il punto di vista di chi il fiume lo frequenta e lo vive per sport, relax, divertimento, socialità. E’ una forma di sorveglianza attiva davvero preziosa per coniugare la sicurezza idraulica con la vivibilità e la fruibilità del nostro fiume. Tra l’altro, con i Canottieri Comunali Firenze continueremo la collaborazione per valutare anche l’adozione di possibili soluzioni tecniche finalizzate ad ampliare i tratti navigabili, nel rispetto della difesa idraulica del territorio”.

“La nostra società festeggia 90 anni dalla fondazione: da allora sta sull’Arno. La nostra attività è quella di far conoscere il fiume e avviare i giovani alla canoa e al canottaggio. Quest’anno abbiamo deciso di percorrere tutto il fiume, per verificare il suo stato di salute. Solo percorrendolo via acqua ci si rende conto di alcuni problemi di inquinamento ed erosione. Nello stesso tempo è una verifica della percorribilità a livello turistico e amatoriale del fiume in quanto gli sbarramenti presenti sono tanti e impediscono uno sviluppo turistico del fiume come accade nei paesi europei. Questa iniziativa denominata le Vie d’Arno punta a questo”, commenta Giancarlo Fianchisti, presidente della società. E aggiunge: “Abbiamo scoperto un tratto di Arno che non avevamo mai percorso: è un tratto molto bello, incontaminato, un itinerario sicuramente da sviluppare per canoe e rafting. E’ un percorso molto più attraente della parte a valle, dove la presenza di industrie, case infrastrutture, condiziona notevolmente l’ambiente. E’ un fiume in condizioni quasi perfette!”. “Le Vie d’Arno è un’iniziativa importante che vede collaborare il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con la società Canottieri comunali Firenze. Ringrazio il Consorzio per il lavoro che svolge ogni anno sull’Arno e sugli altri corsi d’acqua e per l’attività che esegue nel nostro territorio. Per noi avere un approfondimento sulle caratteristiche dell’Arno che attraversa San Giovanni Valdarno è uno straordinario valore aggiunto. Stiamo riqualificando da 5 anni tutto il lungo corso dell’Arno con interventi anche di natura idraulica per trattenere i movimenti franosi e spondali. Siamo sensibili a tutte le iniziative che valorizzano l’Arno e il nostro territorio attraverso l’Arno. Il fatto che i Canottieri abbiano deciso di sostare nel nostro Comune è per noi una bella opportunità”, aggiunge la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, che ha accolto i canoisti al loro approdo nei pressi del Ponte Pertini.