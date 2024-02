L’Arezzo rilancia Pupo al Festival: "Su di noi" in gara al contest Lega Pro

Pupo non sale sul palco di Sanremo ma ha già conquistato un posto in prima fila. Perchè la sua canzone "Su di noi", un must per i fan del cantante globetrotter di Ponticino, è stata scelta dall’Arezzo Calcio per il Sanremo della Lega Pro. Che ha coinvolto i Club con una versione del festival tutta dedicata alla Serie C NOW.

E le adesioni non sono mancate: ben quaranta squadre si sono candidate al contest, indicando artisti che in qualche modo hanno incrociato il proprio percorso professionale sanremese (considerando anche le edizioni passate della rassegna canora nel tempio della musica italiana) e una canzone. L’Arezzo Calcio accetta la sfida, questa volta musicale, e si lancia nel contest con il brano preferito. Che, non a caso, è di Pupo. Lo stesso artista che tifa amaranto e che ha scritto l’inno della squadra del Cavallino. In un video postato sui social l’artista lancia il suo messaggio a sostegno della competizione amaranto: "L’Arezzo, la mia squadra del cuore ha scelto di partecipare al Sanremo della Lega Pro e ha scleto Si di noi, canzone che ha guadagnato il disco d’oro nel 2019 e che mi rende orgoglioso. Sono felice che partecipi al Sanremo dell’Arezzo Calcio".

Pupo non ha superato la selezione al Festival (con il brano scritto insieme all’artista aretino Il Chile) ma sarà tra i protagonisti della sfida ingaggiata dai Club, sul palco (virtuale) dell’Ariston.