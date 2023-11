L’aretino Roberto Paglicci è campione italiano master di karate

Arezzo, 10 novembre 2023 – L’aretino Roberto Paglicci è campione italiano di karate.

L’esperto atleta dell’Arezzo Karate 1979 ha vissuto una lunga trasferta fino a Taranto per combattere al Campionato Nazionale Master e, a confronto con avversari di tutta la penisola, ha vissuto la grande soddisfazione di centrare il quarto tricolore della sua carriera.

Questo risultato chiude un 2023 di grandi risultati per Paglicci che ha conosciuto il proprio cuore la scorsa estate con il bronzo ai Campionati Europei Master in Finlandia e che ha trovato ora seguito con un successo che arricchisce un palmares dove già erano presenti tre titoli italiani conquistati nel 2017, nel 2018 e nel 2021 (oltre a una Coppa Italia nel 2018).

La nuova affermazione tra i Master impreziosisce ulteriormente anche la bacheca dell’Arezzo Karate 1979 che ha così potuto festeggiare la vittoria del trentaquattresimo campionato nazionale in quarantaquattro anni di storia e che si consolida dunque tra le realtà sportive più blasonate della città.

Classe 1969 e impegnato nella categoria MasterC 50-55 anni di Kumite (Combattimento), Paglicci si è presentato sul tatami dopo una preparazione mirata insieme allo staff tecnico formato da Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini dove ha fatto affidamento anche su un confronto di alto livello con il gruppo di agonisti della società aretina.

Il debutto al Campionato Nazionale Master ha registrato una prima affermazione per 4-0 dopo un combattuto incontro con Angelo Mondini del Karate Camuno Chinte (Bs), poi la semifinale ha visto l’aretino opposto al campione italiano del 2022: Giorgio Bravo del Karate Nakayama di Brescia.

Il match ha visto Paglicci portarsi immediatamente in vantaggio sul 5-0 e resistere poi al tentativo di rimonta dell’avversario fino al 5-2 conclusivo che ha aperto le porte per l’accesso alla finalissima con Fabrizio Carpignano del Na Ka Ryu Casale (Al) che, dopo essersi portato sullo 0-3, ha subito una squalifica che ha permesso al rappresentante dell’Arezzo Karate 1979 di festeggiare la conquista del titolo tricolore.

Il percorso sportivo dell’aretino proseguirà ora attraverso la partecipazione a una serie di gare internazionali. «La vittoria del titolo italiano - commenta Paglicci, - era il vero obiettivo stagionale. Il Campionato Nazionale Master si è rivelato particolarmente equilibrato per il valore di ogni atleta in gara, ma sono stato protagonista di ottime prestazioni da un punto di vista fisico e mentale con cui ho gestito nel migliore dei modi ogni incontro e con cui ho superato ogni difficoltà.

Per questo motivo è doveroso ringraziare l’Arezzo Karate 1979 per la preparazione e per il costante sostegno al mio percorso sportivo».