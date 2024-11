L'Aquila. Domenica trasferta a Trestina

Arezzo, 29 novembre 2024 – Domenica alle 14.30, l'Aquila Montevarchi affronterà in trasferta lo Sporting Trestina nella 14ª giornata del campionato di Serie D. I rossoblù, noni in classifica con 18 punti dopo 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, puntano a ritrovare la vittoria dopo lo 0-0 casalingo contro la Fezzanese nell'ultimo turno. La squadra di Nico Lelli vanta un bilancio finora equilibrato, con 16 gol fatti e altrettanti subiti, e cercherà di mantenere il buon passo che li ha visti raccogliere 8 punti nelle ultime 5 partite. Di fronte troveranno uno Sporting Trestina in crescita, reduce dall'importante vittoria esterna per 2-1 contro il Siena. I bianconeri sono tredicesimi con 14 punti, fatti di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte e stanno attraversando un periodo simile agli aquilotti, avendo anch'essi conquistato 8 punti negli ultimi 5 incontri. La sfida si preannuncia quindi equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di allungare la propria striscia positiva ed avvicinarsi alle zone nobili della classifica.