L’antiquariato a Cortona si lega alla musica: stasera l'omaggio a Battisti e Mogol

Dopo il primo spettacolo di ieri sera in Piazza Signorelli con la Traviata proseguono le collaterali nella prima settimana dal taglio del nastro della sessantunesima edizione di Cortonantiquaria. L’evento clou dell’estate cortonese, dedicato al mondo dell’antiquariato, ha preso il via sabato scorso nella città etrusca con il plauso di Beppe Angiolini, guru della moda aretina e fondatore di Sugar, che ha speso belle parole sia per l’evento che per Cortona. Stasera la carrellata di eventi prosegue con un tuffo nelle canzoni più belle della storica coppia che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 elementi per uno spettacolo curato nei minimi particolari. Non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Lo spettacolo prosegue venerdì 25 agosto con "il Mercante di Venezia". La versione musical della opera di William Shakespeare andrà in scena in piazza Signorelli dalla compagnia Innuendo. La musica, originale e coinvolgente, composta espressamente per quest’opera dal compositore Marco Grieco (the Grieco Brothers), esplora una moltitudine di generi anche molto lontani tra loro lasciandosi contaminare, come contaminata era la Venezia del tempo, crocevia di mille culture diverse. Nel pomeriggio, alle 18:30 spazio invece con la letteratura con la presentazione del giallo ambientato a Cortona scritto dall’antiquario Arnaldo Pavesi. Sabato sarà invece la volta di una "Piazza per cantare" con Walter Sterbini, artista sangiovannese, tra i finalisti del programma Rai The Voice. E poi, avanti con la serata del premio Cortonantiquaria al professor Vittorio Sgarbi, domenica 27 agosto, quando verrà premiato anche Francesco Santucci, compositore e primo sax orchestra Rai, che si esibirà per il pubblico cortonese.