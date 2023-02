L’antico Ponte de Classe tirato su nell’anno mille Era il "gemello della Gioconda", oggi è un rudere

Simone De Fraja Una delle direttrici dalla città verso nord attraversava la località di Piscinale prima di valicare il torrente Chiassa in un punto in cui il corso d’acqua ha una certa consistenza. L’attraversamento doveva avvenire con un ponte la cui esistenza è documentata fin dal 1071: un punto di fondamentale importanza per le comunicazioni alla base di un modesto rilievo nel "pleberio S. Stephani in Classe, in loco Poio de Punte", toponimo che ancora sopravvive a Poggio del Ponte, immediatamente a sud-ovest dell’attuale attraversamento. Nel 1204 è attestata l’esistenza di un "Ponte de Classe" nel 1257 un documento ricorda la nomina di tal Niccolò, da parte del vescovo Ubertini, a podestà di alcuni castelli vescovili nominando, lo stesso Niccolò "vicecomitem suum in omnibus terris a ponte Classis inferius"; nel 1278 è documentato un "Hospitalis Pontis Classe". Pertanto è lecito pensare che un attraversamento, a mezzo di ponte e non di guado, vanta una datazione piuttosto antica. I ruderi che mostrano l’andamento della strada, evidenziano che questa correva più a est dell’attuale attraversamento realizzato nel dopoguerra, nonostante il percorso antico, a nord e a sud dell’abitato di Ponte alla Chiassa, coincida con la strada attuale ciò è dovuto al fatto...