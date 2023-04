L’ambulatorio pediatrico non si ferma

CASENTINO

L’ambulatorio di supporto pediatrico del Casentino non si ferma e proseguirà la sua attività. L’ambulatorio per l’assistenza pediatrica era stato attivato a febbraio, nell’ambito del progetto "attività territoriale integrata", per sopperire alla carenza di pediatri di libera scelta in Casentino e dare supporto durante il periodo influenzale. Asl Tse ha prorogato l’incarico alla dottoressa Milva Milli fino a quando non sarà individuato, attraverso il bando pubblicato recentemente sul Burt, il terzo pediatra da inserire nella zona del Casentino.

Il servizio ambulatoriale dal 1 maggio si svolgerà una volta a settimana con la presenza del pediatra tutti i sabato mattina dalle 9 alle 13.

"Esprimo grande soddisfazione per questo progetto – dichiara Antonella Secco, Direttore Zona Distretto Casentino – che è stato tanto apprezzato dalle famiglie e che proseguirà nei prossimi mesi.

Ringrazio inoltre l’associazione Mauro Grifoni Forever che continua a supportarci con la loro preziosa attività di informazione alle famiglie".

Una notizia sul fronte della sanità locale che segue quella relativa al nuovo strumento per la prevenzione dei tumori a disposizione dell’ospedale di Bibbiena. Si tratta di un insufflatore di anidride carbonica che servirà per eseguire con minore stress per i pazienti gli esami endoscopici nel presidio del Casentino ed è stato donato dal Ccaltum, che da anni si dà da fare per donare importanti strumenti. Ogni anno all’ospedale di Bibbiena vengono fatti dai 1500 ai 1600 esami endoscopici e questo strumento li renderà più semplici, meno dolorosi e in alcuni casi potrà aiutare oltre che la prevenzione anche la cura dei tumori.