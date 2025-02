L’amarezza di Maria: "Brutta sorpresa, bene la soluzione"

"La sorpresa di dover ricevere questa richiesta di denaro ancor prima che sia fatta giustizia con la corresponsione ufficiale della liquidazione del danno causato, è stata amara. Ma la risoluzione a breve della questione ci ha subito rincuorato". A parlare è Maria Becciolotti in Casucci, che proprio nella famiglia del marito ha perso durante l’eccidio di Falzano la bis nonna Francesca. Becciolotti è anche la madre del consigliere regionale Marco Casucci.

"Da parte della nostra famiglia c’è sempre stata tutta la volontà di andare avanti per avere la giustizia riparatoria che il Tribunale ha finalmente riconosciuto – prosegue Becciolotti - anche se nulla farà giustizia davvero per quanto accaduto". Francesca Casucci il 27 giugno 1944 fu trucidata a pochi passi da casa dai nazisti con un colpo di mitraglia dietro una siepe. Le altre vittime, civili rastrellati a caso, furono rinchiusi in una fattoria, fatta poi esplodere con tubi di gelatina. La famiglia Casucci ha deciso sin dal principio di aderire al procedimento per il risarcimento delle vittime nazifasciste di Falzano assistiti dal team di legali romani composto da Emanuele Berardi, Eugenio Longo e Gianluca Luongo.

L’eccidio di Falzano per altro, prima di arrivare alla sentenza e al risarcimento di quasi 3 milioni e 800 mila euro complessivi, è passato per alcune singolari vicende giudiziarie che hanno minato non poco la fiducia delle persone che avevano sperato che l’istituzione del Fondo previsto con fondi Pnrr, potesse chiudere, una volta per tutte, quella drammatica fase della storia italiana. Sulla questione interviene anche il consigliere regionale Casucci, che ha ribadito come la sentenza di 10 giorni fa "al di là degli effettivi risarcimenti ha fatto giustizia per quei fatti terribili che colpirono la gente della montagna cortonese".

Laura Lucente