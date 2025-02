L’altra metà dell’Arma guarda al futuro

La parità è quasi matematica: 17 uomini e 15 donne rinforzeranno l’organico del comando provinciale dei carabinieri in provincia di Arezzo. Una notizia importante soprattutto perché questa provincia negli ultimi mesi si è scoperta meno sicura tra l’ondata di furti agli orafi e una microcriminalità che, settimana dopo settimana, mina la fiducia nei confronti delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Sono passati 25 anni esatti dall’ingresso dell’altra metà del cielo nei carabinieri. Scelta che ha portato a una rivoluzione concettuale: in un Paese come il nostro non era facile abituarsi a vedere una donna in divisa e ancor meno a vederla ricoprire incarichi di comando.