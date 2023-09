Ladri rubano rame al cimitero di Cortona: cittadini indignati

Furto al cimitero di Sant’Eusebio di Tavarnelle nel Cortonese. Ne ha dato notizie il primo cittadino della città etrusca, Luciano Meoni, in un video pubblicato suoi suoi canali social. Nel video il sindaco Meoni mostra il bottino dei farabutti che si sono intrufolati nel luogo dell’eterno riposo. "Qui alcuni mascalzoni hanno divelto e portato via delle docce in rama come pure le calate che sono state rimosse dalle loro sciarpe di ancoraggio" - ha detto il sindaco in versione reporter. "Un vero e proprio furto che è stato messo in campo da quelli che non posso che definire almeno come mascalzoni" - ha aggiunto il sindaco mentre riprendeva i luoghi che sono stati colpiti dai farabutti che hanno fatto intrusione nel cimitero. "Un danno non da poco: un vero e proprio furto", ha concluso il sindaco Luciano Meoni che poi ha espresso il suo auspicio affinché le indagini portino al più presto a individuare gli autori del gesto. Intanto, sotto al post del primo cittadino si sono diffusi i messaggi di indignazioni verso quel furto proprio dove riposano i cari di tanti cortonesi.