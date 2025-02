Ladri in azione in un’abitazione, il proprietario blocca una donna con il trattore

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Nella serata di sabato, i militari della Compagnia di Bibbiena hanno arrestato due persone per un furto in abitazione avvenuto in Montemignaio.

Gli arrestati, un uomo ed una donna originari della Provincia di Firenze, sono stati sorpresi all'interno di un'abitazione privata mentre stavano sottraendo alcuni beni.

L'allarme è stato dato dalla persona offesa, che accortasi della presenza dei malviventi, ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112.

In particolare, il proprietario dell’immobile dapprima si accorgeva che davanti l’uscio della propria abitazione vi era una donna con un cane di grossa taglia che faceva da palo e, di seguito, notava un uomo che fuggiva via dall’interno dell’abitazione dirigendosi verso una vicina area boschiva con al seguito gli oggetti presi in casa.

Nel frattempo, la donna tentava di allontanarsi a bordo di una vettura ma la vittima, è riuscita a bloccare la via di fuga impiegando un trattore, consentendo ai carabinieri di arrivare sul posto e arrestarla.

Di seguito, con l’ausilio di altri militari sopraggiunti sul posto e dopo serrate ricerche, il fuggitivo veniva rintracciato nei pressi del valico della Consuma a bordo di un autobus di linea diretto a Firenze dove, per evitare l’arresto, opponeva resistenza sferrando calci e pugni ad un carabiniere che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.

Nel corso della successiva perquisizione svolta all'interno del veicolo utilizzato dalla coppia, sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, mentre il provento del furto, che era stato abbandonato durante la fuga, è stato rinvenuto nella boscaglia e restituito all’avente diritto.

Ai due, sottoposti a rito direttissimo è stata applicato l’obbligo di presentazione di p.g., e gli arresti domiciliari, in attesa della definizione del giudizio.