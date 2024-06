La Zucchetti Centro Sistemi ancora sponsor dell’Aquila Montevarchi

Arezzo, 20 giugno 2024 – Zucchetti Centro Sistemi, il colosso fondato da Fabrizio Bernini e l'Aquila Montevarchi ancora insieme. È stato infatti rinnovato l’accordo con il gruppo ZCS anche per la stagione sportiva 24/25. L’azienda, nata nel 1985 e guidata dal Cavalier Fabrizio Bernini, è leader nel settore della robotica, dell’automazione e delle energie rinnovabili, rappresentando un grande punto di riferimento per l'intero comprensorio valdarnese. Il presidente del sodalizio rossoblù Angelo Livi e tutto il Consiglio di Amministrazione, nell'annunciare il rinnovo della sponsorizzazione con Zucchetti Centro Sistemi, hanno voluto ringraziare Bernini che, oltre ad essere molto legato al territorio valdarnese, da ben dodici anni è al fianco della società rossoblù come Main Sponsor, supportando il sodalizio rossoblù fin dalla ripartenza in Seconda categoria. Parole riprese anche dal vicepresidente del sodalizio rossoblù Ferdinando Neri, ritratto nella foto accanto all'imprenditore main sponsor, che tra i numerosi e pretigiosi incarichi ricopre anche quello di presidente di Confindustria Toscana Sud: “Ci ha sostenuto sempre mostrandoci una concreta vicinanza a conferma – ha precisato Neri – di quanto abbia a cuore le realtà della vallata in ogni contesto".