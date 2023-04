La vita di Tiziano Terzani in un documentario alle Fornaci di Terranuova

Arezzo, 26 aprile 2023 – Ci sarà anche Angela Terzani domani sera alle Fornaci di Terranuova in occasione della proiezione del film "Il viaggio della vita" di Mario Zanot, il documentario dedicato a Tiziano Terzani. L'evento, cui prenderà parte anche il regista, è l'ultimo appuntamento della rassegna "diGiovedi". 50 ore di registrazioni audio, 5 mila foto dell’archivio Terzani, 20 ore di materiale d’archivio, 8 animatori, 2 anni di lavoro. In questi numeri è racchiuso il nuovo documentario che Mario Zanot ha dedicato al grande giornalista e scrittore, scomparso nel 2004. Un ingente sforzo produttivo, per raccontare la sua vita, dall’infanzia alla morte. Completano il film animazioni 3D, illustrazioni originali, emotion graphic, per rappresentare le situazioni delle quali non esistevano immagini (per esempio la sua scampata fucilazione in Cambogia). Alla voce narrante di Monica Guerritore il compito di congiungere tra loro i capitoli di una vicenda umana irripetibile.

"Tiziano Terzani, Il viaggio della vita ci riguarda tutti, perché è attraverso le gioie e le delusioni che hanno segnato la sua avventura umana che capiamo come e perché il corrispondente di guerra sia diventato un uomo di pace - hanno ricordato i promotori dell'evento - E comprendiamo appieno il senso del messaggio che chiude il film, registrato nella sua casa all'Orsigna, prima di lasciare il corpo: l'unico vero maestro non è in nessuna foresta, non è in nessuna capanna, non è in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya: è dentro di noi". Tiziano Terzani nacque il 14 settembre 1938 a Firenze. Il padre, Gerardo, fu partigiano comunista prima di gestire una piccola officina meccanica a Firenze vicino a Porta Romana e la madre, Lina Venturi, lavorava come cappellaia in un negozio di sartoria. E' stato un grande giornalista e scrittore. Per più di 30 anni, dal 1972 al 2004, ha vissuto in estremo oriente con la moglie Angela e i figli Saskia e Folco. Corrispondente del settimanale tedesco Der Spiegel, ha collaborato anche a L’Espresso, la Repubblica e al Corriere della Sera.

I suoi libri, tutti editi da Longanesi e tradotti in molte lingue, raccontano le grandi storie di cui è stato testimone. In Pelle di leopardo (1976) la fine della guerra in Vietnam; in La porta proibita (1984) la Cina del dopo Mao; in Buonanotte, signor Lenin (1992) il crollo dell’Unione Sovietica; il volume In Asia (1998) raccoglie le sue migliori corrispondenze dai paesi orientali. Terzani si ritirò in Asia per diversi anni, grazie all'amicizia con Pietro Della Torre. In seguito trascorse i suoi ultimi giorni ad Orsigna, località montana del comune di Pistoia, il rifugio di una vita, sull'Appennino pistoiese, spegnendosi il 28 luglio 2004. L'appuntamento alle Fornaci è fissato per le 21,30. Presenterà la serata Enzo Brogi.