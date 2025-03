La visione geniale . Leonardo in Valdichiana. Il libro di Gallorini

Sarà Ivo Biagianti, già docente di Storia moderna all’Università di Siena, a presentare oggi alle 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il libro di Santino Gallorini intitolato "La visione geniale. Leonardo in Valdichiana: un progetto idraulico per Castiglion Fiorentino". L’incontro, organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo, sarà coordinato da Luca Berti.

Il soggiorno di Leonardo a Castiglion Fiorentino si intreccia con le vicende del paese e fu favorito dalla presenza della famiglia Vitelli di Città di Castello. L’analisi delle mappe redatte dallo scienziato di Vinci ha permesso a Gallorini di identificare un progetto per convogliare le acque del torrente Cilone verso il lago di Brolio e bonificare l’area paludosa ai piedi di Montecchio, nell’interesse del territorio e degli stessi Vitelli.

Santino Gallorini, aretino, cultore di archeologia e storia locale, ha approfondito lo studio delle vicende del territorio aretino e in particolare della Valdichiana. È socio di diverse associazioni ed è nel novero dei fondatori della Società storica aretina. Ha all’attivo numerose pubblicazioni e collabora con diverse testate giornalistiche. Recentemente edito da Effigi di Arcidosso, il volume su Leonardo è aperto dalla prefazione dello stesso Biagianti e consta di numerose illustrazioni a colori e in bianco e nero.