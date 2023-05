La terza corsia A1 fino al Valdarno Via libera di Salvini: ecco i tempi

di Marco Corsi

"La firma del protocollo d’intesa a Roma con il Ministro Salvini e Autostrade ci dà la sicurezza che le opere saranno completate e avviate". Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha così riassunto il significato dell’accordo sottoscritto giovedì scorso nella capitale. Sono state indicate una serie di priorità in termini di infrastrutture e tra queste ci sono l’ampliamento delle corsie dell’A1 tra i caselli di Incisa e Valdarno e il secondo lotto dei lavori della bretella Le Coste-Poggilupi, nel comune di Terranuova. La questione economica poteva infatti rappresentare un ostacolo, perché rispetto ai progetti originari gli investimenti, a causa dell’aumento esponenziale dei costi delle materie prime, hanno subito un’impennata. E lo ha spiegato bene il sindaco Sergio Chienni in riferimento al nuovo bypass che si collegherà al casello autostradale. "All’interno del documento – ha detto il primo cittadino – le parti ribadiscono e condividono che la realizzazione dell’opera risulta prioritaria e di preminente interesse per lo sviluppo dell’area, trattandosi di un’infrastruttura capace di risolvere alcuni dei principali problemi di viabilità e dare l’input ad un ulteriore sviluppo produttivo. Con la sigla del protocollo – ha aggiunto – Autostrade conferma l’impegno a finanziare il secondo lotto, anche sopperendo ai maggiori costi causati dall’aumento dei prezzi delle materie prime e non solo. Si tratta di un documento che rafforza dunque l’impegno di società Autostrade, già precedentemente assunto, riconoscendo la necessità di rispettare tutte le condizioni per il completamento dell’opera". Chienni ha voluto ringraziare il Presidente Giani e tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando per dare una risposta alle esigenze dei cittadini e delle aziende.

Per la bretella i lavori del primo lotto sono in corso e si concluderanno entro fine anno. Il secondo step sarà a carico di Autostrade. Passi in avanti anche sul potenziamento del tratto valdarnese dell’A1. Siamo alla fase esecutiva del progetto, che è in approvazione al MIT. 16 km diventeranno a tre corsie e sono previste opere di valorizzazione del territorio per 50 milioni di euro. Tra queste, la realizzazione del nuovo ponte tra Montevarchi e Terranuova e la passerella ciclopedonale sull’Arno a San Giovanni. L’intervento di ampliamento della terza corsia si svilupperà dal km 317+265 al km 335+701. All’interno del segmento viario ci sono anche due aree di servizio, Arno Ovest e Arno Est, l’area di parcheggio Vallombrosa Est e quella di San Giovanni Valdarno.