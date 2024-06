La terapia del volo è un successo. Emozioni in cielo per 36 ragazzi

SANSEPOLCRO

Dalla ventina di due anni fa ai 36 di domenica scorsa: un numero quasi raddoppiato di giovani con disabilità che hanno partecipato e che sta a testimoniare il successo di "Fly Therapy", l’evento organizzato dal Lions Club Sansepolcro e dal Leo Club Sansepolcro-Valtiberina che ha caratterizzato la giornata di domenica scorsa all’aviosuperficie di Palazzolo a Sansepolcro. "Considerando i genitori che li hanno accompagnati e che sono saliti con loro, abbiamo fatto volare in totale più di cento persone – ha detto il dottor Giovanni Donati Sarti, presidente del Lions Club biturgense – nei tre aerei che avevamo a disposizione, due quadriposto e un biposto. Per molti di questi ragazzi è stata la prima volta in volo: li abbiamo visti sorridenti e soddisfatti e questa è stata per noi la gioia più importante". La "Fly Therapy" non è solo un’opportunità di volo, ma rappresenta anche un momento di condivisione e di solidarietà tra i partecipanti, le loro famiglie e le associazioni locali che si occupano di disabilità; nello specifico, hanno aderito ValtiberinAutismo, Casa di Rosa, Dukes Basket e Centro San Lorenzo.

"Un lavoro che abbiamo iniziato a preparare 7-8 mesi fa – ha ricordato il presidente Donati Sarti – e tutte le associazioni si sono dimostrate entusiaste di voler collaborare con noi, ma debbo dare atto anche all’impegno dei 75 soci del club, che hanno messo la propria capacità professionale; sono state poi coinvolte la protezione civile, la Croce Rossa e l’aviosuperficie. Sansepolcro, Anghiari e il lago di Montedoglio gli scenari ammirati dal cielo.

Ad arricchire il programma, verso metà mattinata, le evoluzioni della pattuglia acrobatica giunta da Trevi nel contesto di una giornata di sole e atmosfericamente gradevole.