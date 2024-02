La televisione del Cavallino. Sul 97 nasce Amaranto Channel. Calcio, Saracino e informazione

di Andrea Lorentini

AREZZO

Una televisione amaranto. Ecco il nuovo progetto del Cavallino targato Guglielmo Manzo. Alla vigilia dello scontro diretto l’annuncio di una notizia che era iniziata a circolare come gossip da alcuni giorni: la Società Sportiva Arezzo sarà di fatto il primo club nel panorama della Lega Pro a dotarsi di una propria emittente televisiva. Il canale prescelto il 97 con la direzione affidata a Luca Caneschi, responsabile dell’ufficio stampa, e fino a pochi mesi fa direttore di Teletruria. "Sarà una televisione per l’Arezzo e per la città di Arezzo - ha detto il presidente Manzo nel video di presentazione - un ulteriore passo in avanti per la nostra struttura per crescere anche l’indotto e far capire cosa è l’Arezzo calcio e cosa vorrà diventare nel tempo. Ci siamo quindi affidati al nostro addetto stampa, Luca Caneschi, che assumerà l’incarico di direttore".

E proprio da parte di Luca Caneschi arriva un invito. "Quello di sintonizzarsi sul canale 97 del digitale terrestre, canale 1 Toscana- ha detto il nuovo direttore - la nostra televisione ricalcherà la filosofia della società. Ci sarà una prima squadra e una cantera, una primavera. siamo infatti alla ricerca di ragazzi e ragazze che abbiano voglia di intraprendere un percorso giornalistico, o come operatori, ma l’invito a collaborare è rivolto anche ai colleghi giornalisti. Le nostre porte sono aperte e tutti insieme sono convinto che ci divertiremo".

Scendendo poi nel dettaglio non si parlerà solo di calcio e di Arezzo, anche se sarà di fatto il tema cardine di Amaranto Channel che già da ieri pomeriggio ha iniziato a mandare in onda filmati della scorsa stagione, in particolare quelle delle partite riprese da bordo campo, il dietro le quinte di Livorno-Arezzo e non solo, fino ad oggi disponibili on deman sul canale Youtube della società di viale Gramsci.

"Tra maggio e giugno la televisione sarà a pieno regime - risponde Luca Caneschi - faremo anche informazione occupandoci anche di attualità e con la realizzazione di due edizioni del telegiornale. Ma oltre alla programmazione dedicata all’Arezzo calcio e all’informazione c’è l’intenzione di seguire anche la Giostra del Saracino, a conferma del fatto che la tv vuole essere sia della squadra di calcio che della città. La Giostra sarà uno dei temi che tratteremo con particolare attenzione, seguendo poi gli eventi più importanti della città".

Un annuncio che ha avuto come seguito anche il brindisi allo store di Piazza Risorgimento, per la riapertura dopo alcuni lavori di restyling a cui ha preso parte anche Alò, la mascotte del Cavallino che ha debuttato contro il Pescara lo scorso 21 gennaio, guarda caso con un bel 97 sulle spalle per aiutare quanti più tifosi possibili a prendere subito confidenza con la nuova emittente amaranto.