La telenovela che piace solo agli hooligans

Mettetevi nei panni di un ultrà del Napoli o della Roma che ha bloccato l’Italia per ore: avreste timore per la vostra fedina penale? Breve riassunto delle puntate precedenti. L’unico arrestato è stato scarcerato nell’arco di 48 ore: andrà a giudizio a maggio, anche se con un certo sprezzo del ridicolo il suo processo sarebbe "per direttissima". Ieri sono scattate perquisizioni che dovrebbero dare una svolta alle indagini: dopo due mesi abbondanti dai fatti sarà difficile poter trovare prove schiaccianti. Qualcuno invoca il modello inglese di Margaret Thatcher: prevenzione, repressione e soprattutto certezza della pena. Ma con i tempi da telenovela della nostra giustizia quella contro gli hooligans è una battaglia persa in partenza.

f.d’a.