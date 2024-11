La strada da percorrere insieme

La violenza sulle donne è un crimine che distrugge armonia, poesia e bellezza. Nessuna realtà è immune e anche le pagine di questo giornale ospitano troppo spesso notizie con donne vittime di chi sostiene di amarle. Non un qualcosa che si esaurisce in una relazione distorta tra un uomo e una donna, ma come ha sostenuto Papa Francesco lo scorso anno in occasione della Giornata mondiale, "è una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l’umanità". Il rischio è l’assuefazione alla violenza, l’inclinazione a voltarsi dall’altra parte. Un’indifferenza complice di un fenomeno che non tende a esaurirsi.