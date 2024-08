La stagione dei "Pini da sfogliare". Rassegna tra libri, costume e sport

Le parole al centro di una cinque giorni al Parco Presentini di Castiglion Fiorentino. Dopo il successo dello scorso anno ritorna "Pini da Sfogliare", la serie di presentazioni di libri al tramonto, ideata dal comune, in programma da mercoledì 28 agosto a domenica primo settembre. Un’iniziativa che vedrà il susseguirsi di tanti appuntamenti ogni sera a partire dalle ore 18. La rassegna castiglionese di fine estate che ha come sottotitolo "Conversazioni su attualità, costume, sport e storie", vede la direzione artistica e la moderazione degli incontri in Simona Buracci. Le novità, per questa edizione, sono molte, a partire dal giorno prima dell’inizio. Il 27 agosto, infatti, ci sarà un’anteprima speciale. A partire dalle 21:00 è previsto l’incontro con Amedeo Carboni e Alessandro Calori dal titolo "Aretini di Serie A, Due capitani si raccontano". Moderatori della serata saranno il giornalista e conduttore televisivo Paolo Bargiggia e la giornalista televisiva di Sportitalia Ylenia Frezza. L’apertura sarà scoppiettante tanto quanto la chiusura, domenica 1 settembre quando, alle ore 17:30 ci sarà l’incontro tra la rassegna "Pini da Sfogliare" e il "Santucce Storm Festival" che prevede la conversazione con Ray Banhoff e la presentazione del suo libro "Vita da autodidatta". Al termine della serata si terrà l’incontro con gli autori finalisti del "Santucce Storm Festival" ovvero Lidia Marsili e il suo "L’alba dentro l’imbrunire", con Giuseppe Romanelli e il suo "La sindacalista e le fresie", con Giulia Savarelli e il suo "Il gioco della farfalla e della lepre", con Paolo Valsecchi e il suo "L’ultimo libro" e con Vincenzo Vinagli e il suo "Il silenzio dei morti viventi". "Una giovane iniziativa che sta entrando di diritto nel panorama degli eventi culturali di rilievo – spiega l’assessore alla Cultura di Castiglion Fiorentino Massimiliano Lachi – Si è realizzato quello che era il nostro proposito, che "Pini da sfogliare" diventasse un appuntamento fisso nel calendario castiglionese degli eventi di fine estate, e così è stato. Dopo il successo dello scorso anno ritorniamo con questa rassegna che ha l’obiettivo di accendere i riflettori su autori e libri della scena letteraria contemporanea, spaziando tra generi e stili diversi", conclude.