"La situazione sta precipitando"

"I clienti? Mi dicono che passare da qui è sempre più pericoloso". Lo racconta da la Saletta Nicola Burroni, parrucchiere di via Guido Monaco che ogni giorno hanno a che fare con scene di degrado e disordine. "L’appello è uno- spiega Nicola-, in questa zona serve un pattugliamento fisso che ci consenta di stare tranquilli e di svolgere il nostro lavoro al meglio". Una zona trascurata che secondo Nicola richiede maggiore attenzione da parte di autorità e amministrazione.

"Lavoro qui da quarant’anni. Questa è sempre stata una zona tranquilla nonostante la vicinanza alla stazione, ma negli ultimi anni le cose sono cambiate: la piazza è diventata un luogo di ritrovo per persone poco raccomandabili che vengono a dare fastidio ai passanti e ai commercianti".

Un danno per le attività ma anche un brutto biglietto da visita per la città, spiega Nicola: "Questa zona è un biglietto da visita per Arezzo, il punto di arrivo per chi viene dalla stazione. Non ci sono solo Piazza Grande o Piazza San Francesco, bisogna far diventare attrattiva anche questa parte della città. Per esempio, quando riapriranno i Giardini Porcinai, bisognerà far qualcosa affinché non siano solo un bel posto, ma siano anche frequentati dai cittadini, e non che diventino l’ennesimo bivacco per chi, qui in zona, beve o fa uso di sostanze".

S.C.