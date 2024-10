Oggi alle 16, in occasione della XX Giornata del contemporaneo, al Museo della Fraternita dei Laici, sarà presentata la silloge poetica Il profumo del giglio di Elisa Zadi. Evento collaterale della mostra Florilegium Cruentum, la personale di Elisa Zadi inaugurata sabato 21 settembre, prevede un confronto fra pittura e poesia. Interverranno Elisa Zadi autrice, Alessandro Bini editore e autore della presentazione del libro e Antonio Pagliai editore e direttore della casa editrice Polistampa di Firenze. In questa giornata di dialogo e confronto esploreremo le dinamiche creative che generano le opere pittoriche e poetiche di Elisa Zadi attraverso la mostra Florilegium Cruentum e presentando la raccolta di poesie Il profumo del Giglio. La scrittura accompagna da sempre Elisa Zadi, ed è naturale, necessaria forma espressiva, come la pittura. "Le poesie di Elisa possiedono una qualità molto importante. Mentre scorri le righe esse si rilevano, sbocciano, con l’incredibile sincerità dei fiori." La mostra Florilegium Cruentum presenta le recenti opere pittoriche dell’artista in cui, in un delicato gioco di trasparenze, la figura femminile, diventa tutt’uno con la natura.