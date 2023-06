La sicurezza e le tradizioni da rispettare

Siamo al giorno della verità. Oggi la lancia d’oro del Saracino tornerà ufficialmente dentro piazza Grande, dopo anni passati sul terrazzino di cui nessuno avrà nostalgia. Una buona notizia, se la toppa non è peggio del buco. Spunta infatti un fantomatico piano D (sì, ne hanno già scartati tre) che sposterebbe la consegna sul palco dell’araldo. Ipotesi inedita e poco convincente: stravolge la tradizione, crea un ingorgo sulla lizza in zona Buratto e devia sulla tribuna B la pressione dei vincitori, senza il declivio verso la fontana dove farli confluire. Il ritorno alla tribuna A rimane la scelta più popolare e più sicura. Anche perché la festa per la lancia d’oro è un pezzo di storia della Giostra. Rispettatela, non solo a parole.