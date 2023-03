La sfida della sanità pubblica "Ci serve una rigenerazione"

di Angela Baldi

Le date del prossimo Forum Risk management in sanità che si svolgerà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre, lanciano la road map della sanità. La prima tappa del cantiere sanità sarà ad Arezzo martedì quando dalle 16 alle 19 all’Auditorium Guido d’Arezzo in via Spallanzani sarà presentato il progetto "Rigenerazione" dell’ospedale San Donato e della sanità aretina.

Vasco Giannotti, presidente della fondazione Gutenberg e del Forum Risk Management in Sanità. Cosa sta per succedere ad Arezzo?

"Finalmente anche in città si è riaperto un dibattito sulla sanità, è un fatto molto positivo perché senza la partecipazione, i consigli e i contributi degli operatori non si cambia il sistema sanitario. E questo è il motivo per cui è nato cantiere sanità che vuole essere uno strumento di partecipazione e promozione di idee e contributi che deve accompagnare tutto il periodo di riforma della sanità aretina".

Chi saranno i protagonisti?

"Ad Arezzo parteciperà il governatore della Toscana Giani e sono invitati tutti i professionisti sanitari, le associazioni e i cittadini. Proprio ai professionisti chiederemo che idee hanno per i loro reparti, come si possono costruire nuove eccellenze. Uno degli appuntamenti di sintesi di cantiere sanità saranno gli stati generali della sanità aretina che rifaremo al forum".

A proposito di Forum Risk, ci sono già le date 2023?

"Dal 21 al 24 novembre ad Arezzo Fiere il Forum Risk avrà per tema la sfida della sanità pubblica. Le date in calendario hanno lo scopo di raccogliere esperienze, proposte, idee per un progetto di riforma del sistema sanitario che sarà il titolo del prossimo forum. La sanità pubblica si difende con investimenti e con capacità di innovazione".

Cosa serve al nostro sistema sanitario?

"L’ospedale di Arezzo e la riforma della sanità del territorio non sono fatti solo di mura ma soprattutto di competenze capaci di garantire la presa in carico del paziente e in ospedale sono soprattutto tecnologie nuove applicate a un nuovo percorso di cura capace di ospitare ricerca e formazione, terapie avanzate, una nuova mission. Anche quest’anno il forum resterà ad Arezzo perchè ha l’ambizione di dare un contributo al miglioramento del sistema sanitario e Arezzo e la Toscana possono dare un importante contributo al futuro della sanità".

Tra il cantiere sanità e il forum 2023, ci sono altre tappe?

"Il 14 e il 15 luglio alla fiera di Bergamo ci sarà il laboratorio Sanità 2023, si parlerà della sanità che cambia. Il 6 e 7 luglio il laboratorio sanità 2023 si sposta a Napoli. Dal 20 al 22 settembre a Bari ci sarà il settimo Forum Mediterraneo in sanità. Investire in salute significa benessere per le persone, i territori, significa sviluppo della ricerca, dell’innovazione tecnologica, dell’economia".