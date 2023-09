La settimana foianese chiude una estate da record. Dopo la mostra sui Della Robbia un altro evento

Sarà una settimana con un evento dietro l’altro: a Foiano della Chiana sta per prendere il via la settimana foinaese "Saperi e Sapori". Si inizia sabato 16 e poi avanti fino al weekend successivo, con il gran finale il 24 settembre. Così Foiano si appresta a chiudere il ricco cartellone di un’estate da ricordare, trainata dalla mostra dedicata ai maestri ceramisti Della Robbia che ha superato i diecimila ingressi; ma in questo il comune della vallata si appresta anche a mettere in piedi i paletti delle iniziative della prossima stagione a nulla estiva. La settimana foianese è il frutto del grande lavoro di squadra della pro loco della cittadina, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, che ha pensato a tanti eventi diversi, dalla cultura all’enogastronomia, per valorizzare il territorio, sia per attirare i turisti, mai così tanto come quest’anno a Foiano, che per coinvolgere i foianesi. Così tutto il centro storico di foiano sarà un tripudio di mostre eventi culturali, folkloristici e ludici, senza farsi mancare spazi dedicati ai temi del sociale.

Si partirà sabato 16 settembre con eventi espositivi diffusi in tutta la città che inizieranno alle 17,30 e con una conclusione dedicata alla gastronomia con un cooking show-aperitivo con la chef Susanna Del Cipolla (nella foto) nel loggiato di piazza Cavour a cui farà seguito la "Cena a Corte con i Della Robbia". Domenica 1, va in scena l’ inaugurazione ufficiale della Settimana Foianese con la processione del Crocifisso e l’ apertura della Porta del Castello. Nel primo fine settimana di festa anche presentazioni di libri e concerti nel menù che anticipano "I salotti della settimana" con interviste a scrittori locali, spettacoli teatrali, animazioni per bambini. Domenica 24 settembre il gran finale con la pedalata ecologica e la gara culinaria tra sindaci della Valdichiana e tanti spettacoli.