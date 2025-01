"La serie del superpremio venduta qui". Fanno festa sul Corso per l’estrazione

di Serena ConvertinoAREZZOSono le 19. Corso Italia è semi deserto, in giro per il centro storico è un via vai, ma solo di camion e addetti ai lavori che smontano le casette del Natale ancora rimaste. Eppure, la festa non è finita. Al numero 67 di Corso Italia la tabaccheria Lorenzini registra una vittoria della Lotteria Italia da 50 mila euro. "Ma come, davvero?" alza le braccia in cielo ed esulta con un sorrisone e una risata Michela Lorenzini, la titolare del punto vendita. "Non lo sapevo, ma questa è una bellissima notizia, un ottimo premio, che bello!". L’informazione arriva inaspettata, e con Michela esulta anche una cliente abituale che seduta a fianco della porta di ingresso teneva compagnia alla titolare nell’orario vicino alla chiusura. La matrice vincente è in uno dei tanti pacchetti che Michela conserva dietro al bancone. Li libera dagli elastici e li apre uno ad uno, fino al fortunato biglietto verde, quello vincente, che gli strappa ancora un sorriso. "È stato venduto - dice - giovedì 5 dicembre. Abbiamo avuto tanto traffico di persone quest’anno. Siamo felici, la Città del Natale ci ha portato tanti ingressi". Ma chi sarà stato il fortunato vincitore? "Uno tra i tanti che sono venuti da Roma, o dalla Romagna. Magari un aretino, potrebbe essere chiunque. Abbiamo venduto così tanti biglietti che a due settimane dall’estrazione siamo rimasti senza. I clienti giravano da una ricevitoria all’altra ma erano finiti un po’ dappertutto". Pochi stranieri e tanti italiani da tutto il paese. Difficile comunque tracciare un identikit preciso e dettagliato. "C’è chi lo compra per sé e chi per gli altri: è una tradizione. Questo in particolare è un biglietto che va aldilà del gioco in senso ludico. Lo comprano un po’ tutti, anche quelli che di solito non giocano al gratta e vinci". Un caso fortunato per il vincitore sconosciuto, certo, ma anche per la tabaccheria, che incasserà 700 euro. "Per noi è una primissima volta, abbiamo preso in gestione l’attività da soli due anni, ma la vecchia proprietaria aveva già visto tante vittorie, dai 20mila ai 50mila euro - continua Michela- Così, abbiamo inaugurato anche noi con questo bel traguardo!". La titolare, alla sua prima super vincita, ripensa ai premi massime fin ora ottenuti nella sua tabaccheria, mai sopra i 10mila euro. La lasciamo tra l’euforia e la curiosità. "Adesso scusatemi ma non so bene come funziona. Dovrò chiamare la vecchia proprietaria".