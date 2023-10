La scuola orafa fa il pieno. È record di iscrizioni per design e creazione. Le richieste delle aziende

di Matteo Marzotti

AREZZO

"L’obiettivo era quello di ricevere 20 adesioni: sono arrivate 29 domande di iscrizione e dovremo fare una selezione". Bastano queste parole da parte del preside dell’istituto tecnico Margaritone, Roberto Santi, per comprendere quanto il corso fir formazione in tecnico del desing e della creazione del gioiello sia visto come un’opportunità di specializzazione e di aiuto per trovare un posto di lavoro. Le 29 domande arrivate entro il termine ultimo dello scorso 13 ottobre adesso imporranno una selezione. "Un altro aspetto da sottolineare - prosegue Santi - è che non ci sono domande da parte di studenti che si sono diplomati pochi mesi fa. La maggior parte di loro ha trovato un impiego". Segno quindi di come ci sia una sorta di riscoperta di tecnici qualificati e soprattutto di come il distretto aretino offra posti di lavori. Il corso Its si rivolge a tutti coloro che in possesso del diploma, dai 18 ai 35 anni, vogliono specializzarsi. "L’età media delle domande ricevute è di 22-23 anni, poi abbiamo anche ragazzi e ragazze vicini ai 35 anni provenienti principalmente da Arezzo ma ci sono anche alcuni residenti in altre città della Toscana" prosegue il preside.

Il corso partirà il prossimo 30 ottobre e verterà sia su materie come la storia del gioiello e del distretto orafo aretino, sia sull’introduzione di elementi dell’industria 4.0, di marketing, comunicazione e social media. Ma ci saranno anche alcune ore dedicate alla gemmologia, all’incisione, alle saldature laser ovviamente provando sul campo. Merito delle partnership con le aziende del distretto - da Unoaerre a Italpreziosi, passando per Jessica e molte altre ancora - che da questa occasione vedono la possibilità di poter trovare manodopera specializzata e soprattutto già formata in alcuni aspetti della propria produzione. "Delle duemila ore previste per il biennio di formazione - conferma Santi, sottolineando la crescita del corso Its - 1100 si svolgeranno in aula, mentre 900 sono ore di apprendistato, quindi con una retribuzione, presso le aziende che hanno aderito a questo percorso di formazione".