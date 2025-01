La Sangiovannese batte un colpo per superare il digiuno in attacco: arriva Gaetani

Colpo grosso per l’attacco della Sangiovannese. Già nelle scorse ore il direttore generale Giuseppe Morandini non aveva escluso l’eventualità di un ulteriore acquisto per andare a rafforzare un reparto che, numeri alla mano, sta avendo grosse difficoltà. Dopo alcune voci circolate proprio nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Davide Gaetani, classe 1995, nato a Galatina, che in questo campionato ha vissuto due diverse esperienze prima nel girone D alla Sammaurese, 14 presenze e cinque gol all’attivo e fino a poche ore fa a Manfredonia nel girone H dove però è sceso in campo solo due volte per poi rescindere. La società ci ha lavorato tanto cercando di poter trovare l’accordo con il calciatore che vanta ben 250 partite e 74 reti in categoria con varie maglie tra le quali quelle di Giulianova, Lanusei, Fiuggi, Notaresco e Castrovillari. Nelle ultime due stagioni si è tolto lo sfizio di vincere un campionato con il Sorrento, 11 reti su 36 presenze alla fine di quell’annata, e di conquistare un secondo posto con la casacca della Nocerina scendendo in campo 15 volte con tre gol dopo la prima parte di stagione giocata nella Caratese. Può ricoprire il ruolo di prima punta ma anche da attaccante esterno, un colpo di esperienza a disposizione di Marco Bonura che ora può vantare ben quattro attaccanti over come Bocci, Rotondo, Nieri e l’ultimo arrivato Gaetani. Pur tra mille difficoltà, come spesso attraversano i club, la società di Giovanni Serafini ha ancora una volta risposto presente ai desideri del tecnico. Ora l’organico è davvero completo, non ci sono più scusanti che tengano.

Massimo Bagiardi