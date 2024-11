La Sangio che non ti aspetti. Il riscatto con cinque gol

Sangiovannese

5

Ghiviborgo

1

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica, Romanelli, Nannini, Sabattini (36’ st Shenaj), Arrighi; Nieri, Bocci (30’ st Rotondo). A disp: Gioli, Orselli, Lorenzoni, Pertici, Pardera, Lombardi, De Angelis. All. Bonura.

GHIVIBORGO (3-5-2): Bonifacio; Conti, Lopez Petruzzi, Bura; Giannini, Barbera, Nottoli (27’ st Lika), Simonetta (6’ st Campani); Vari (22’ st Noccioli); Fischer (23’ pt Nardo), Gori (31’ st Bifini). A disp: Gambassi, Rea, Russo, Schievenin. All. Bellazzini

Arbitro: Testaì di Catania (Mucciante-Corbetta)

Reti: 8’, 24’ pt Nieri (S), 31’ pt Romanelli (S), 14’ st rig. Gori (G), 26’ st Nieri (S), 48’ st Rotondo (S)

SAN GIOVANNI – Sangiovannese show: gli azzurri di Bonura annientano il Ghiviborgo secondo in classifica e riscattano le tre sconfitte consecutive. L’inizio sembra propendere a favore degli ospiti con una maggiore proprietà di palleggio, ma poco più di 20 minuti la Sangiovannese si scatena. All’8’ Nieri davanti a Bonifacio lo batte per il vantaggio, lo stesso attaccante si ripete in tuffo di testa su schema d’angolo al 24’ e poi Romanelli, con un destro chirurgico alla mezz’ora dal limite mette la partita in cassaforte, anche se prima Nieri e poi Sabattini falliscono per un soffio il 4-0. Nella ripresa, dopo 14 minuti, Il Ghiviborgo accorcia le distanze con Gori con un rigore decretato per un fallo di Santeramo. È solo un fuoco di paglia perché al 26’ Nieri, con un delizioso pallonetto, ristabilisce le distanze segnando la personale tripletta. Al 48’ c’è gloria anche per Rotondo, che sulla trequarti soffia palla al portiere Bonifacio e segna a porta vuota. Finisce con gli scroscianti applausi del pubblico azzurro che dopo tante amarezze riassaporano il dolce gusto del successo. Ci voleva proprio per Nannini e compagni ora attesi dall’impegno di Coppa mercoledì contro il Follonica Gavorrano al Fedini.

Massimo Bagiardi