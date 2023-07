La rivoluzione dei clic Sipario su On the Move Cortona e le fotografie Scatti di trenta artisti

di Laura Lucente

Piazza gremita per dare il benvenuto alla 13esima edizione del festival internazionale Cortona On The Move che fino al 1° ottobre animerà con le sue mostre la città etrusca.

A salutare l’avvio della lunga maratona ci hanno pensato il padrone di casa Luciano Meoni insieme a Nicola Tiezzi, presidente dell’associazione culturale Onthemove, Michele Coppola executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, Veronica Nicolardi e Paolo Woods, rispettivamente direttrice esecutiva e direttore artistico del festival Cortona On The Move, Tommaso Rosa, responsabile marketing, brand e comunicazione di Autolinee Toscane oltre a Chiara Magni, head of public engagement di Medici Senza Frontiere.

"Questo fine settimana Cortona si appresta ad entrare nella fase più intensa della stagione degli eventi", ha ricordato il primo cittadino Meoni. "Dopo l’inaugurazione della mostra dedicata a Luca Signorelli, ecco il taglio del nastro per Cortona On The Move, uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate cortonese".

Più di 30 gli artisti, 26 le mostre dislocate nel centro storico, alla Fortezza e anche alla stazione ferroviaria di Camucia-Cortona. Fino a domenica sarà un susseguirsi di talk, incontri, letture portfolio e workshop. Tra gli appuntamenti da non perdere quello di oggi alle 17,30 al Teatro Signorelli con il giornalista Diego Bianchi per parlare del suo reportage a bordo della nave di ricerca e soccorso di Emergency. Domani sera spazio anche alla musica con il dj set di Frankie hi-nrg mc in programma alle 22 in piazza Signorelli organizzato con Mengo Festival di Arezzo.

"Continua la nostra presenza al fianco del Festival di Cortona – sottolinea Coppola di Intesa Sanpaolo - in piena sintonia e condivisione con il lavoro di Gallerie d’Italia di Torino attorno alla fotografia. Quanto fatto insieme sottolinea il valore e l’efficacia di questa forma d’arte, capace di raccontare e approfondire il presente, nonché di aprire riflessioni sulla storia del Paese".

Tra i nomi che contano ci sono artisti del calibro di Larry Fink, Massimo Vitali, Dana Lixenberg, Chauncey Hare, Irina Werning, Fabiola Ferrero o Marco Garofalo. Proprio quest’ultimo propone la mostra dal titolo "Ultima Chance" allestita all’interno di un bus di Autolinee Toscane, indaga il potere della musica trap che diventa una vera e propria colonna sonora dell’urgenza sociale in atto, della sfiducia nelle istituzioni e l’ultima possibilità rimasta di un’ascesa sociale potere della musica trap nelle periferie urbane. Il bus sarà visitabile nei giorni di inaugurazione in piazza Garibaldi.

Due le mostre realizzate in collaborazione con Intesa Sanpaolo: Standing Still di Massimo Vitali con i lavori iconici dagli anni ‘90 a oggi, e Il caso "Africo", dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che raccoglie il reportage di Valentino (Tino) Petrelli realizzato nel paese dell’Aspromonte nel 1948 e che viene esposto a Cortona per la prima volta nella sua integrità.