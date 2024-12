La ricetta di Natale a Pieve. Giovedì sera nei teatri

Giovedì sera a teatro. Alienate va è il titolo dello spettacolo che va in scena al Teatro Pietro Aretino di Arezzo questa sera. Scritto e interpretato da Francesca Ritrovato con le musiche dal vivo di Fabio Macagnino, l’evento prevede alle 18:30 la presentazione, alle 19 l’inizio dello spettacolo, alle 20 l’incontro con il pubblico e alle 21 il buffet a cura di La Conserveria, dell’Associazione Ragazzi Speciali Onlus. Nonostante i grandi passi in avanti, ancora oggi quella con la salute mentale non si può dire una questione risolta. Appare prioritario farsi carico del compito di ricostruire una sensibilità diffusa, per evitare di rimuovere ciò che non siamo in grado di affrontare e che provoca vergogna. In ciò l’arte può permeare gli stereotipi, li può attraversare, penetrare da dentro, corroderli fino a sgretolarli. Alienate, che Il Teatro di Anghiari e l’Associazione Basaglia propongono insieme a chiusura dell’anno Basaglia100, è una sintesi perfetta di questo percorso, uno spettacolo struggente e carico di storie da condividere. Storie di donne, rinchiuse, emarginate, umiliare. Queste storie, non solo narrazione, permettono all’arte di mettersi a servizio di una comunità, che ricordando rinnova i suoi legami e la sua vocazione a partecipare. Torna Metamorfosi la stagione di Laboratori Permanenti al teatro comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano. Dedicata a "vite" diverse e illuminanti, la stagione 2024/25 diretta da Caterina Casini, propone stamani alle 10.30 un appuntamento dal sapore natalizio dedicato ai più piccoli con A Christmas Recipe una produzione della Compagnia Effimero Meraviglioso di Cagliari, scritto e diretto da Francesco Cappai e Leonardo Tomasi, con Elisa Giglio, Federico Giaime Nonnis, Alessandro Redegoso e Sara Perr. Ah, il Natale! I festoni, i fiocchi, i nastri e poi ancora le letterine, i regali, le luci e ancora il cenone, i brindisi, il vischio, la neve, l’albero, le palline, i balletti, le canzoni… insomma non sembra manchi nulla, no? Gli elfi conoscono a menadito il procedimento per "fare" il Natale. Lo conoscono talmente bene da far perdere il senso a quei gesti che, di anno in anno, diventano sempre più vuoti. Qualcosa incomincia ad andare storto per gli elfi: e se il Natale fosse qualcosa di più delle lucine? Uno spettacolo che parla dell’essenza delle tradizioni oltre la festa. Stasera alle 21 al Verdi di Monte San Savino, Aspettando il Natale - Teatro Verdi in Musica con Marino Pagliai e Sansovino Swing Band presenta la serata Barbara Perissi. Otto donne e un mistero il titolo dello spettacolo in programma al Signorelli di Cortona stasera alle 21.15.

