LA RASSEGNA

Per la quinta edizione di Cortona Jazz proseguono workshop, concerti, jam session, coinvolgendo abitanti, turisti e tanti musicisti provenienti da tutto il mondo presenti a Cortona. Stasera dalle 22 sotto le Logge del Teatro Signorelli, appuntamento con il concerto con composizioni inedite del trio Talmor, Black e Barecket. Il tutto sarà anticipato da una degustazione di vini da parte del Consorzio Vini Cortona. Sarà un’occasione unica per ascoltare importanti musicisti d’oltreoceano e per scoprire le nuove tendenze del jazz contemporaneo. I concerti sono a ingresso libero, si chiede un piccolo contributo per gli aperitivi.