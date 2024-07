La questione finisce al Viminale. Nisini: "L’allarme deve finire"

Aumentare il livello di sicurezza del settore orafo dopo l’ondata di furti degli ultimi mesi e portare la questione all’attenzione del Viminale. Questo il punto centrale dell’incontro in programma domani al Viminale a cui sarà presente Tiziana Nisini, onorevole della Lega Tiziana Nisini, vicepresidente della commissione lavoro. "L’appuntamento con il sottosegretario di Stato, Nicola Molteni, con sua eccellenza il prefetto Maddalena De Luca, il presidente di Cna Arezzo Mauro Benvenuto e la presidente della consulta orafi di Arezzo Giordana Giordini è stato fissato proprio per fare il punto su questo delicato tema. Durante l’incontro verrà portata all’attenzione del sottosegretario Molteni la preoccupazione per i furti e aggressioni che stanno mettendo in allarme il settore" spiega Nisini. L’esigenza di aumentare il livello di sicurezza era già emersa dalla riunione di qualche giorno fa in prefettura, convocata dal prefetto De Luca. "Ora è il momento di fare squadra, in attesa dell’arrivo di più uomini – ha detto Giordana Giordini, presidente oreficeria e gioielleria di Confindustria Toscana Sud. Dopo la riunione, i primi risultati si vedono, siamo stati convocati in Viminale; il nostro tema è di avere più uomini sia per presidiare il territorio, sia per le fasi investigative così da prevenire invece che curare"

Ga.P.