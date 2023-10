La Provincia incentiva la pratica del rugby all’Isis Vegni di Cortona

Arezzo 23 ottobre 2023 – Siglato il sodalizio per la pratica del Rugby all’Isis A.Vegni di Cortona. Presenti il Vice Presidente della Provincia di Arezzo Nicola Carini, il Sindaco di Cortona Luciano Meoni, il Dirigente USR Toscana del Ministero dell'Istruzione Roberto Curtolo, del dirigente scolastico Luciano Tagliaferri e del presidente di FIR Toscana Riccardo Bonaccorsi.

Un progetto sostenuto dal Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, che nasce per implementare e arricchire la dotazione strutturale dell’ISIS “Angelo Vegni”, riqualificando e sfruttando tutti gli spazi esterni a disposizione.

Un intervento di oltre 140 mila euro, coordinato dalla Provincia di Arezzo, che ha intercettato un importante finanziamento provienente dalla Regione Toscana, che unito alle risorse provinciali e a quelle del Comune di Cortona, l’Istituto Vegni e la Fondazione San Francesco di Sales, ha realizzato un impianto sportivo per il rugby-calcio, unico nel centro Italia.

L’impianto adibito alla pratica sportiva di base, è da intendersi sia come attività curriculare scolastica, e sia per la pratica del rugby gravitante nella realtà cortonese e non solo.

Il Rugby ha trovato a Cortona un luogo di crescita significativa, dando vita ad un sodalizio attraverso l’Associazione Sportiva RUGBY CLANIS, che nel giro di pochi anni è divenuta una delle realtà più affermate, con importanti riconoscimenti a livello nazionale in virtù di una scelta programmatica che ha visto la nascita di ben 2 distinte sezioni, quella la maschile e la femminile con un alto numero di praticanti.

Parole di ringraziamento anche dal Presidente del Comitato Regionale Toscana Rugby Riccardo Bonaccorsi, per la valorizzazione del Rugby nel campo dell'ISIS Vegni a Le Capezzine nel comune di Cortona.