La Polisportiva Galli ritrova il successo

Arezzo, 05 febbraio 2024 – Torna a sorridere la formazione del Patron Argirò. Davanti al pubblico amico, la Polisportiva Galli regola 74-72 un’ostica Torino. Le piemontesi, a discapito di quanto recita la classifica, si dimostrano formazione dura a morire giocando praticamente alla pari l’intero incontro. Serve così una fiammata di Streri nel finale per permettere a San Giovanni Valdarno di festeggiare. Menzione speciale per la solita Marta Rossini, che piazza 22 punti confermandosi una tra le giocatrici più informa dell’intero campionato. San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, Lazzaro, Bocola, Nasraoui Torino: Azzi, Colli, Giangrasso, Delboni, Cristelo Alves

Privo di De Cassan, coach Garcia lancia in quintetto Maria Lazzaro. E’ proprio lei l’autrice del primo canestro, seguita da Reggiani per il 5-0. Colli sblocca Torino, ma Nasraoui prima e Rossini poi rispondono prontamente per il 10-5 iniziale. Le piemontesi però iniziano a ingranare: Cristelo Alves sale in cattedra con dei bei canestri, poi Baima trova addirittura il sorpasso mentre l’1/2 di Amatori vale la parità alla prima sirena sul 20-20. Anche nel secondo quarto la formazione di coach Corrado dimostra carattere, toccando subito il più cinque. Bocola e Nasraoui ristabiliscono l’equilibrio (24-25), mentre son Rossini e Lazzaro a ridare il vantaggio sul 28-25. Due triple di Rossini valgono il più sette (34-27), ma Torino ricuce e con il canestro di Colli è 40-37 all’intervallo. Anche dopo la pausa lunga, nessuna delle due squadre riesce a trovare un vero e proprio allungo e al trentesimo è perfetta parità sul 55-55. Nell’ultima frazione break da una parte e risposte dall’altra: al 61-63 firmato Colli-Tortora, replicano Nasraoui e Bocola per il 66-63 a metà frazione.

Una tripla di Cristelo Alves tiene incollate le due formazioni (66-63), ma una fiammata di Streri permette alla squadra di Garcia di trovare l’allungo decisivo sul 73-66 nell’ultimo giro di orologio. Torino non ne ha più e le due triple di Cristelo Alves prima e Colli poi servon solo a limitare il passivo per il 74-72 finale.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Torino Teen Basket 74 – 72 (20-20, 40-37, 55-55, 74-72)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 12 (2/4, 1/5), Nasraoui* 13 (6/9, 0/1), Rossini* 22 (3/6, 3/6), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 7 (2/5, 1/1), Lazzaro* 4 (2/4, 0/1), Mioni 2 (1/6 da 2), Petrova 2 (1/3, 0/1), Bocola* 9 (3/5, 0/3), Amatori 3 (1/1 da 2), De Cassan NE. Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/43 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 17/27 – Rimbalzi: 48 14+34 (Nasraoui 10) – Assist: 8 (Lazzaro 2) – Palle Recuperate: 7 (Streri 3) – Palle Perse: 18 (Nasraoui 4) – Cinque Falli: Reggiani, Lazzaro

TORINO TEEN BASKET: Azzi*, Gregori NE, Delboni* 12 (3/8, 1/3), Sabou, Colli* 18 (4/5, 3/8), Giangrasso* 6 (1/4, 1/5), Baima 6 (1/4, 0/4), Tortora 3 (1/2, 0/1), Isoardi, Carfora NE, Jankovic 6 (2/5 da 2), Cristelo Alves* 21 (5/8, 2/5). Allenatore: Corrado M. Tiri da 2: 17/38 – Tiri da 3: 7/30 – Tiri Liberi: 17/23 – Rimbalzi: 38 13+25 (Cristelo Alves 8) – Assist: 8 (Colli 4) – Palle Recuperate: 7 (Baima 2) – Palle Perse: 14 (Colli 5) – Cinque Falli: Tortora Arbitri: Scaramellini E., Guercio D.