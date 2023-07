La piazza Grande dei libri Storie noir e premi Nobel

Gran finale oggi per la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival con Maurizio De Giovanni e Carla Romanelli Crowther.

La rassegna organizzata da Confesercenti e Feltrinelli point prosegue in piazza Grande. Chiuderà la seconda edizione del Moonlight stasera alle 21 il noto giallista napoletano Maurizio De Giovanni con "Sorelle", Rizzoli. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, autore perlopiù di romanzi gialli, dalle opere di Maurizio De Giovanni sono tratte tre serie televisive: nel 2017 "I Bastardi di Pizzofalcone" e nel 2021 "Mina Settembre" e "Il commissario Ricciardi". In "Sorelle" una nuova indagine per l’ex agente segreto Sara Morozzi, una forsennata corsa contro il tempo.

In precedenza il salotto letterario alle 18,30 con "La Valchiria della Pace" che l’autrice, attrice, intellettuale aretina Carla Romanelli Crowther presenta nella sala della musica del palazzo di Fraternita. Odiata dalla stampa militare e maschilista, fu ammirata dai più illustri personaggi dell’epoca: da Roosevelt a Nobel; dallo Zar Nicola II di Russia fino a Tolstoj. La contessa Bertha von Suttner, cresciuta in ambienti militari, divenne la pioniera del Movimento internazionale della Pace e lottò per evitare lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ma morì qualche mese prima. Vinse anche il premio Nobel per la Pace nel 1905, seconda donna della storia dopo Marie Curie. Carla Romanelli Crowther cresciuta in una famiglia di artisti e poeti, ha vissuto tra arte, musica e teatro. Ha perfezionato gli studi all’Actor’s Studio di Los Angeles dove ha vissuto col marito John, figlio di Bosley Crowther, mitico critico del New York Times. Dopo essere stata attrice di molte opere televisive, teatrali e cinematografiche di alto livello ha tradotto e prodotto diverse opere teatrali e si è occupata di relazioni internazionali. La presentazione sarà accompagnata dal flauto di Andrea Ceccomori, coordina Francesco Maria Rossi con gli interventi video di Angelica Edna Calò candidata al Nobel per la pace nel 2005, Katherine Sand nipote di Joseph Rotblat Nobel Pace nel 1995, Carl Sundberg Premio Cartesio 2005 e Tehmina Durrani first lady del Pakistan attivista per i diritti.

Sempre oggi alle 19,30 sulla terrazza di Fraternita Augusto Tocci presenta "Il Pancristiano, cibo dei pellegrini, viandanti e transumanti".

Angela Baldi