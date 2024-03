La personale di fotografia di Lucrezia Senserini

Da oggi al 24 marzo Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo, ospita "Emma", mostra personale di fotografia di Lucrezia Senserini a cura di Marco Botti. Oggi alle 17 l’apertura ufficiale dell’esposizione promossa in collaborazione con l’associazione culturale Ezechiele. Nel corso della giornata inaugurale sarà presente il dottor Giampiero Cesari, noto psichiatra e psicoterapeuta, che converserà con Marco Botti sul mondo delle persone anziane, ponendo l’attenzione sia sui loro problemi, sia sulla loro importanza nella società. "Emma" sarà visitabile, con ingresso gratuito, oggi, domani, sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle ore 15 alle ore 19. Tutti gli altri giorni apertura su appuntamento scrivendo a [email protected]. Dopo il successo dello scorso settembre alla Galleria Spazio Imago, la fotografa aretina Lucrezia Senserini torna a esporre nella sua città il progetto "Emma", già vincitore della sezione "Portrait series" di Monovisions - Black & White Photography Awards 2023, prestigioso concorso internazionale dedicato alla fotografia in bianco e nero. Pergentino Spazio delle Arti ribadisce così la sua vocazione di "casa della cultura".