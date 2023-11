La pediatria territoriale in Valtiberina è al completo

Arezzo, 20 novembre 2023 – I 2700 bambini che abitano nei 7 comuni del territorio della Valtiberina (Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda, Sestino e Monterchi) da oggi hanno a disposizione un servizio pediatrico efficiente e puntuale, che con l’arrivo del nuovo pediatra Rosario Maggiore completa la dotazione della vallata.

Oltre al dott. Maggiore, infatti, sono operative e le pediatre Fabiola Neri e Erica Nistri. “E’ il risultato di un grande lavoro di squadra, afferma il DZD della Vatiberina Giampiero Luatti.

Grazie alla disponibilità di tutti siamo arrivati a completare l’organico e a garantire alle famiglie un servizio puntuale e capillare. Desidero ringraziare i pediatri, gli uffici e tutta l’azienda che ci hanno permesso di fare al meglio il nostro lavoro.”

"Con l'arrivo del dr Maggiore- precisa la dott.ssa Neri, collega disponibile, sensibile e preparato, abbiamo potuto creare una totale collaborazione per dare risposte migliori ai cittadini.

Vorrei incoraggiare i genitori dei bambini di Pieve Santo Stefano, Caprese, Anghiari e Monterchi invitati a fare una nuova scelta a scegliere il dr Maggiore, da parte mia c'è la disponibilità a passare tutte le informazioni necessarie sui piccoli assistiti." "Anche io, dichiara la dott.ssa Nistri, ci tengo a fare un appello ai miei assistiti residenti nelle zone coperte dal dr Maggiore.

Sceglierlo adesso significa permetterci di avere un numero di assistiti congruo e poter fare meglio il nostro lavoro. Inoltre, con questa ridistribuzione degli assistiti nel giro di pochi mesi, torneremo tutti e tre sceglibili, così che il genitore possa davvero effettuare in tranquillità la sua scelta."

"Ringrazio con il cuore per la fiducia accordatami dalle colleghe e dai cittadini, commenta il dott. Maggiore, e cercherò di non deluderla. Le parole che mi sono arrivate da alcuni genitori oltre a far bene all'anima mi incoraggiano a fare sempre meglio.

Da parte mia posso dire che intendo andare incontro alle esigenze dei cittadini, modificando e aumentando gli orari degli ambulatori e nel frattempo assicuro che nessuno rimane senza risposta."