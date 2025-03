La partita che premia il fair play

Una partita senza offese e senza fischi, ma solo con applausi per i giovani calciatori. Un’iniziativa per insegnare il fair play anche agli spettatori e voluta dall’associazione Calcio Fair Play Toscana, del Comitato Regionale Toscana Lnd, dal Settore Giovanile e ScolasticoToscana della Figc e da Anci Toscana. E oggi alle ore 15.15 a Subbiano si gioca la "la partita applaudita" tra la squadra dei Giovanissimi B del Marino Mercato Subbiano e la Colligiana. Un incontro senza fischi, senza offese, ma con soli applausi dagli spalti per dire no alla violenza, fisica e verbale. E alla fine ci sarà anche il "terzo tempo", una merenda per far socializzare i giovani atleti. A sostenere l’iniziativa la società del Marino Mercato Subbiano col presidente Paolo Bertini e il Comune di Subbiano con il sindaco Ilaria Mattesini. "Abbiamo accettato questo invito - spiega il sindaco - in accordo con la società del Subbiano calcio, per sottolineare l’importanza del rispetto nel mondo dello sport e per valorizzare un comportamento positivo da parte di tutti giocatori, allenatori, arbitri e soprattutto spettatori. Far parte di questo evento significa contribuire a dare visibilità alle squadre locali e al loro valore sia sportivo che sociale". "Ormai da anni portiamo avanti iniziative di far play - dice Paolo Bertini presidente di Marino Mercato Subbiano - abbiamo sempre educato ad un tifo corretto i nostri giovani e ci vantiamo di non aver preso mai multe dai nostri tifosi".

So.Fa.