La “nuova” Aquila di Rigucci inizia con il piede giusto

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Cuore, grinta, voglia e perseveranza. Potremmo descrivere così la vittoria di ieri del Montevarchi contro l'Ostia Mare. Un successo importantissimo per gli aquilotti che arrivavano a questo match con numerose critiche dopo le ultime 2 sconfitte, ma soprattutto perchè la settimana era stata caratterizzata dall'esonero di Nico Lelli con tutte le conseguenze del caso. E' proprio da questa situazione che gli uomini del neo allenatore Rigucci oggi sono ripartiti, dimostrando coesione e voglia di scacciare i fantasmi che li perseguitavano ormai da settimane. Una vittoria che oltre a smuovere un po' la classifica e l'umore, apre bene il secondo "mandato" da allenatore del Montevarchi di Atos Rigucci (dopo quello tra il 2014 ed il 2018) che può ritenersi soddisfatto del modo in cui i suoi hanno affrontato la gara, oltre a concludere il 2024 con un sorriso. Nella conferenza stampa post partita l'allenatore fiorentino insieme al presidente Angelo Livi e al calciatore classe 2000 Davide Sesti hanno espresso le proprie opinioni sul successo odierno .

"Sono contento soprattutto per i ragazzi, perchè stavano vivendo una situazione delicata. In questi due giorni ho cercato di lavorare più che altro sulla testa e la loro risposta è stata molto convincente perchè hanno dimostrato voglia e carattere - ha detto Rigucci - Ho apprezzato davvero tanto la reazione dopo lo svantaggio perchè poteva essere un duro colpo, invece hanno rimesso subito la testa a posto e si sono concentrati nel ribaltare il risultato. Per quanto riguarda le soluzioni ne abbiamo tante, abbiamo la possibilità di giocare a 3 ma anche a 4 dietro e questo perchè dispongo di alcuni elementi che hanno delle duttilità importanti. Ora dopo le vacanze ci aspetta un girone di ritorno tosto dove bisognerà cercare di ottenere più punti possibili e trovare una certa continuità".

"22 punti ottenuti fin qui sono un bottino importante, soprattutto se li compariamo ai punti ottenuti lo scorso anno alla fine del girone d'andata - ha aggiunto il presidente Livi- Oggi abbiamo avuto una risposta molto convincente dai ragazzi e anche dal nostro pubblico che ha saputo soffrire con noi come ha sempre fatto. Riguardo al mercato non mi sbilancio, ora abbiamo vissuto una settimana intensa caratterizzata da un cambio importante e nei prossimi giorni valuteremo insieme al mister Rigucci il da farsi e ciò che possiamo permetterci di fare".

"E' stata una partita maschia, noi non eravamo abituati a giocare queste tipologie di match basati sull'aggressività e l'importanza delle seconde palle, ma abbiamo risposto bene dimostrando di essere un squadra che presenta tante caratteristiche che ci permettono di giocare a pari di tutte - ha concluso Davide Sesti - Ciò che è cambiato nello stile di gioco è che cerchiamo di verticalizzare di più e cerchiamo di piu la profondità, evitando palloni o giocate troppo orizzontali. Dal punto di vista difensivo cerchiamo di essere piu alti e aggressivi possibile. Nel girone di ritorno dovremmo cercare di interpretare tutte le partite come quella di oggi e dare il 110% di noi senza rimpianti".