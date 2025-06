La notte più lunga. Obiettivo sicurezza dopo gli incidenti

di Sonia FardelliAREZZOLa città pronta per vivere la 147 esima edizione della Giostra del Saracino. Un’edizione ricca di novità dal punto di vista organizzativo e tecnico. Nuove misure di sicurezza dopo gli incidenti dello scorso anno. Un giostratore debuttante e quattro cavalli esordienti. Per la prima volta nella storia della Giostra, dopo l’antidoping ai cavalli entrato in funzione alcuni anni fa, arriva anche l’alcoltest per i figuranti. Non si tratta però di una misura coercitiva e da fare obbligatoriamente, ma solo di uno strumento in più e facoltativo, offerto ai quartieri da questore e prefetto per riuscire a valutare al meglio le situazioni più critiche e poter intervenire con un mezzo lascia poco spazio ai dubbi.

I quartieri si augurano comunque è che gli alcoltest non vengano spacchettati e che da parte di tutti ci sia un maggior senso di responsabilità. Per il resto sarà una Giostra da gustare con tante novità e cambiamenti. Primo tra tutti l’esordio a Porta del Foro, al fianco dell’ormai esperto Francesco Rossi, del giovane giostratore Matteo Vitellozzi. Un ragazzo cresciuto nel quartiere della Chimera e che adesso realizza il suo sogno di indossare la casacca giallocremisi.

Ma non sarà l’unico a provare per la prima volta l’esperienza contro il Buratto. Anche il suo cavallo Lakota di 7 anni, non ha mai corso Giostra, come del resto quello del suo compagno di squadra, Lights in Hollywood, un quarter horse sauro di 6 anni. Cavallo debuttante anche per Lorenzo Vanneschi di Porta Crucifera che dopo aver lasciato nella stalla Pinocchio, penalizzato lo scorso anno per carriera lenta, adesso si affida a Skate. Cambia cavallo anche il suo compagno Gabriele Innocenti, ma non prende un debuttante e fa binomio con Romina de Mosqueta che ha già corso il Saracino con Adalberto Rauco. Si presenta con un nuovo soggetto da Giostra Saverio Montini di Porta Sant’Andrea, che deve rinunciare forzatamente a Conte Darco di Gazzara fermo in scuderia per problemi fisici.

Al suo posto c’è Bianca, una sella italiana di 12 anni, che non ha mai corso Giostra, ma ha fatto esperienza in Prova Generale. Per il resto non ci sono cambiamenti.Tommaso Marmorini, è riuscito a recuperare Toro Seduto con problemi ad un occhio e stasera sarà normalmente in lizza senza maschera. Tutto confermato per i due campioni della lizza. Gianmaria Scortecci scenderà sulla lizza con Doc ed Elia Cicerchia con Olympia. E saranno loro, per esperienza e grande professionalità, quelli da battere. Ma i colpi di scena sono sempre pronti. Tranne che nel canovaccio della Giostra che da anni segue gli stessi ritmi.

Stamani alle 7 in punto il primo colpo di mortaio sveglierà la città. Alle ore 11 ci sarà l’uscita dell’Araldo per la lettura del Bando alla Pieve, in piazza San Michele, all’incrocio tra via Roma e corso Italia e in piazza San Francesco. Alle ore 18.30 la benedizione degli armati dei quartieri nelle rispettive chiese: Porta Crucifera a Sant’Agnese, Porta del Foro a San Domenico, Sant’Andrea a Sant’Agostino e Santo Spirito a Sant’Antonio.La solenne benedizione del vescovo Andrea Migliavacca sarà invece impartita alle ore 19.45 sul sagrato del Duomo. Sfilata del corteo per il centro storico e alle ore 21.30 ingresso in Piazza Grande. E da lì in poi sarà davvero Giostra.