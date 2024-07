La notte di Finardi a Pratovecchio. Unica data toscana dell’estate. Naturalmente Pianoforte cala gli assi

Eugenio Finardi, uno dei musicisti più apprezzati in Italia, sarà questa sera alle 21 in piazza Landino a Pratovecchio per presentare in unica data toscana dell’estate, Euphonia Suite. Prosegue calando uno dei suoi assi l’edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte in Casentino. In arrivo Finardi e il nuovo progetto musicale con il quale l’artista ha voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a due musicisti di qualità. Sul palco anche Mirko Signorile al piano e Raffaele Casarano al sax: una soluzione di arrangiamenti capaci di aggiungere profondità e una luce diversa a titoli che appartengono alla colonna sonora della musica italiana. Naturalmente Pianoforte non si limita alla musica e dedica una delle sue sezioni, all’arte contemporanea con "Tracce nel Vento" residenza artistica, a cura di Chiara Cardini, critica d’arte. Combinare la bellezza di musica e arte con la maestosità della natura è la caratteristica di Naturalmente Pianoforte, il festival che offre al pubblico un’esperienza multisensoriale unica nel suo genere nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Domani sarà la volta del concerto di Tosca con "La Bella Estate". Intanto stasera alle 23 sul palco del Lab ex Lanificio Berti a Pratovecchio, ci sarà il poeta e cantore Guido Catalano, assistito dal pianista Matteo Castellani. Al centro della serata, la sua più recente opera letteraria, "Cosa fanno le femmine in bagno?". Fitto di appuntamenti il programma di questo sabato che inizia con Giacomo Sestini e Edoardo Certini "Selezione vinili e guida all’ascolto" alle 19.30 nel Lungarno e continuerà con Arianna Carpentieri e Walter Vivarelli & Adolf Annerchiarico in "Frontiere musicali" alle 21. Alle 22 Aftersix "Jazz fusion live", sempre nel Lungarno, alle 23 Kimura & Samo e Luis di Gennaro con "Rock e Punk". Dall’1 "Musica elettronica suonata dal vivo" al Lab. Sempre qui alle 2 di notte Alitha Maltese in "Bondage: live session", per chi resiste alle 3 i "Monologhi dell’ultima notte". Poi i concerti diffusi nei borghi più piccoli del Casentino. Oggi i pianoforti suoneranno a Borgo alla Collina con Silvia Carletti e Simona Miniati alle 18.30; a Quota Fiamma Velo in "Dentro" alle 18:30. A Corezzo, Davide Scagno in "Countdown" e a Strada Ensemble Jazz Greens alle 21 nella Terrazza dell’ex collegio salesiani.