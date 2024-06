La notte delle carriere. Il paggetto di S.Spirito per la prima estrazione

Dopo la presentazione della lancia d’oro è il momento di scendere davvero in piazza per la prima uscita della Giostra. Stasera alle 21.30 appuntamento in piazza del Comune con la cerimonia di estrazione delle carriere e giuramento dei capitani. Sarà anche inaugurato il nuovo palco realizzato grazie al sostegno dell’azienda aretina Seco e che ospiterà i protagonisti della manifestazione.

A cominciare dai quattro capitani che giureranno di correr Giostra con lealtà e onore: Alberto Branchi per Porta Crucifera, Diego Giusti per Porta del Foro, Andrea Gavagni per Porta Sant’Andrea e il veterano Marco Geppetti di Porta Santo Spirito, che vanta 12 lance e che nell’albo d’oro dei capitani ha ormai davanti a sé soltanto Guido Raffaelli, il mitico Ciuffino con 14 successi. Protagonisti saranno anche i paggetti dei quartieri che estrarranno l’ordine delle carriere: estrarranno nell’ordine dell’ultima edizione: Santo Spirito, Sant’Andrea, Porta del Foro e Porta Crucifera.

Ci sono tante novità e mille motivazioni che renderanno ancora più accesa la sfida al Buratto. A cominciare dal ritorno sulla lizza di Enrico Vedovini, l’ex campione di Sant’Andrea che adesso allena Porta del Foro e vuol trasformare Davide Parsi e Francesco Rossi in altrettanti campioni. C’è poi sempre Martino Gianni al secondo anno con i biancoverdi e atteso su livelli altissimi con i suoi giovani giostratori Saverio Montini e Tommaso Marmorini. Non dimentichiamoci poi i veri campioni degli ultimi anni: Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci, che sicuramente sapranno superare il momento di crisi dello scorso anno. E infine, ma non certo ultimi per possibilità di vittoria, i rossoverdi di Porta Crucifera che si sono aggiudicati l’edizione di settembre e che scendono in campo con il solito Lorenzo Vanneschi affiancato dal nuovo acquisto Gabriele Innocenti. I colpi di scena non mancheranno comunque e indipendentemente dall’ordine delle carriere.

Stasera alle ore 20.45 ritrovo dei figuranti in piazza della Badia, alle 21 corteo degli armati per raggiungere Palazzo dei Priori percorrendo via Cavour, piazza san Francesco e via Cesalpino. Alle 21,30 consegna dello scettro da parte del sindaco al maestro di campo, estrazione dell’ordine delle carriere e giuramento dei capitani dei quartieri. Alla fine la lancia d’oro sarà portata in Duomo.

