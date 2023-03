La notte del Gran galà C’è Sarri, l’uomo-derby

di Luca Amodio

Ci sarà il calcio (con la C maiuscola) con Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria nel derby di Roma, Matteo Brunori e Giovanni Galli. Ma non solo, spazio anche alle altre discipline: con Andrea Zorzi ex pallavolista della "generazione dei fenomeni"; con Nani Roma, pilota specializzato nel rally; Simona Galassi, pugile vincitrice di tre ori e tre europei; e Giuseppe Saronni, uno dei grandi campioni del ciclismo italiano. E poi tanta attenzione anche ai giovani talenti con Stefano Palanza, promessa del tennis classe 2010 e Filippo Palazzino, altro giovane promettente nel campo di pallone. Sono loro le stelle che brilleranno stasera a Castiglion Fiorentino al teatro Spina per il Gran Galà dello Sport che omaggerà i campioni – ma anche delle promesse di domani – che si sono contraddistinte fuori e dentro il campo per il loro bon ton. Sì, perchè è questa la mission dell’evento: promuovere i valori dello sport, la sua etica, il suo aspetto sociale e culturale. Un proposito condiviso con la Fondazione Menarini che ha deciso di promuovere e supportare l’iniziativa castiglionese.

Ma non è questa l’unica novità per l’edizione 2023. Quest’anno il Gran Galà, tra l’altro patrocinato dal Coni e dalla Lega serie B, vedrà la new entry di nono premio nel suo albo d’oro, quello assegnato al ricordo di Paolo Rossi, vero campione del mondo, fuori e dentro il campo da gioco. "E’ con entusiasmo, e desiderio di continuare il nome di Paolo alle attività educative e sportive dei giovani, che partecipò al Gran Galà", ha dichiarato Federica Cappelletti, moglie di Pablito. Il premio in memoria del pallone d’oro 1982 sarà consegnato nelle mani di Filippo Palazzino, talentuosa ala destra classe 2003 dell’Ascoli Calcio. Anche gli altri 8 riconoscimenti della serata sono un tributo alla storia di altrettanti 8 grandi personaggi sportivi del passato: da Fabrizio Meoni a Corrado Viciani, da Alfredo Martini e Mario D’Agata a Vigor Bovolenta; da federico Luzzi a Bruno Beatrice e Gianni Di Marzio.

E proprio riguardo al premio intitolato al l’allenatore e dirigente sportivo, il figlio Gianluca aveva detto di "essere orgoglioso che per il secondo anno consecutivo Castiglion Fiorentino avesse intitolato un premio alla memoria di mio padre che ha vissuto il calcio a 360 gradi incarnando i valori in tutti i ruoli che ha ricoperto". Il riconoscimento quest’anno andrà a Matteo Brunori, ex amaranto e ora bomber del Palermo.