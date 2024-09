La notte dei ricercatori con l’università: "Ballata per Margherita"

Il viaggio nelle sue varie accezioni sarà il filo conduttore della Bright-Night la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che l’Università di Siena propone oggi e nei giorni successivi, con un ampio cartellone di eventi anche ad Arezzo e San Giovanni. Il tema del viaggio sarà sviluppato negli aspetti geografici, storici, artistici, letterari, scientifici e psicologici. Ci sarà anche spazio per indagare il viaggio come esperienza di conoscenza e come cammino per superare il confine/limite, per realizzare scambi e creare connessioni. Senza dimenticare che la Bright-Night è essa stessa un viaggio all’interno delle varie discipline scientifiche e un’occasione di incontro dedicata a tutte le tipologie di pubblici, dai bambini ai ragazzi delle scuole, dalle diverse realtà del territorio ai cittadini interessati. Oggi alle 14,30 al Campus del Pionta l’evento "Il Parco del Pionta: superare i confini tra stigma ed emancipazione per costruire una memoria comune", a cura dei docenti Francesca Bianchi, Sebastiano Roberto e Gozde Yildiz e in collaborazione con il liceo artistico "Piero della Francesca" di Arezzo e con l’Istituto "Giovanni da San Giovanni" di San Giovanni. L’iniziativa consiste in un’esperienza di viaggio fotografico alla scoperta delle memorie e della vitalità attuale di uno dei patrimoni culturali, sociali e ambientali più preziosi della città. Alle 15, sempre al campus universitario protagonista la prof Maria Rita Mancaniello,nell’evento "Il tempo di un caffè e si riparte: una sosta tra ricerche di scienze socio-pedagogiche e narrazioni artistiche". Alle 17.30 in piazza Risorgimento in collaborazione con la Libreria Edison incontro coi docenti di Letterature straniere. Nel centro di San Giovanni oggi dalle 9 alle 18, "Oltre i confini: tecnologie che uniscono". La giornata si concluderà alle 21.15 in piazza Masaccio col concerto spettacolo "Ballata per Margherita" dedicato a Margherita Hack con Ginevra di Marco.