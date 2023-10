“La natura si fa cura”, regalati una felce porta la natura in ospedale

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre torna l’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città” con appuntamenti in tutta Italia tra cui, appunto, Castiglion Fiorentino.

Tra l’altro nella città della Torre del Cassero l’appuntamento si sdoppia: sabato 7 la mattina dalle ore 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e domenica 8 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Lungo Corso Italia verrà allestito uno stand dove poter acquistare una pianta di felci simbolo di questa iniziativa promossa dal WWF con il patrocinio della Pro Loco e del comune di Castiglion Fiorentino nata per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

L’edizione 2023, la settimana dal suo inizio, torna con 3 grandi progetti: la manifestazione nelle piazze per il progetto “Oasi in Ospedale”, eventi in tutta Italia e il contest per le scuole. “Non è la prima volta che collaboriamo con il WWF sezione di Arezzo con cui, tra l’altro, abbiamo messo a dimora alcune piante nei plessi scolastici del territorio per cercare di sensibilizzare le nuove le generazioni sull’importanza della natura e del rispetto per l’ambiente.

Questa iniziativa ‘Urban Natura’ ha finalità, oltre a quello del mantenimento dell’ambiente, quello di ridare un sorriso ’verde’ ai bambini che vivono la drammatica esperienza della degenza in ospedale” conclude l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.