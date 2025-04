La mostra dell’artigianato vola. Assalto dei visitatori nel weekend

Bilancio più che positivo per il primo week-end della 50esima Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Le incertezze atmosferiche hanno riguardato la mattinata del 25 aprile, il giorno nel quale l’affluenza è stata più massiccia, ma anche sabato e domenica – giornate nelle quali il tempo ha dato una mano, poiché non è piovuto e il clima era gradevole – hanno registrato un vero e proprio assalto nel borgo medievale di Anghiari. Un dato a suo modo significativo - e non inferiore per importanza al volume di visitatori, provenienti da tutta Italia – è il grado di soddisfazione degli espositori per la location: alcuni sono storici, altri sono nuovi, ma il consenso è praticamente unanime, tanto che ieri mattina – un lunedì nel quale teoricamente la mostra avrebbe dovuto rimanere chiusa – qualcuno ha deciso di rimanere e ha provato ugualmente ad aprire la sua bottega, facendo leva anche sul sole benaugurante che sta anticipando l’arrivo di una primavera più sostenuta. Molto apprezzate le esposizioni a partire dalle 150 opere di artigianato artistico che si trovano nella sala del consiglio comunale di Palazzo Pretorio, nella collaterale "I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno". Nel pomeriggio domenicale, hanno poi sfilato nel centro storico le caratteristiche e affascinanti maschere barocche, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva. Adesso, la seconda parte della manifestazione, da giovedì 1° a domenica 4 maggio, con le masterclass che vanni avanti.