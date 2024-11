La mostra che celebra la figura di Cosimo I de’ Medici a Lucignano

Ultimi giorni a Lucignano per visitare la mostra che celebra la figura di Cosimo I de’ Medici, padre della Toscana moderna, dal titolo "Cosimo e l’invenzione del Granducato", allestita all’interno del Museo Comunale. La mostra rimarrà visitabile fino a domenica 3 novembre. L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire la storia e l’eredità lasciata da Cosimo I, fondatore del Granducato di Toscana. Tra le opere esposte spicca la riproduzione della Corona Granducale di Cosimo I, realizzata dal maestro orafo fiorentino Paolo Penko, insieme al Toson d’Oro e allo scettro granducale. La collezione si arricchisce di un ritratto calcografico del XVII secolo raffigurante Cosimo I, fedeli riproduzioni di tre costumi cinquecenteschi e la riproduzione del celebre medaglione di Giorgio Vasari. La mostra, patrocinata dalla Regione Toscana e con il contributo della Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema e Paolo Penko Firenze, vuole rendere omaggio a una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, non solo come sovrano illuminato, ma anche come promotore della cultura e dell’arte. La mostra è stata aperta da un convegno inaugurale con la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Samuele Lastrucci, Direttore del Museo dei Medici di Firenze e il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con introduzione e saluti iniziali di Roberta Casini, Sindaca di Lucignano, Durante l’incontro è stata presentata la mostra e illustrate le straordinarie innovazioni politiche e culturali introdotte da Cosimo I, che trasformarono il Granducato in un’entità politica e culturale di riferimento.

La mostra sarà accessibile con gli orari di apertura del Museo di Lucignano e rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano riscoprire la storia toscana attraverso preziosi cimeli e manufatti legati alla figura del primo Granduca di Toscana.