La Misericordia al servizio dei cittadini con sportello digitale

I cittadini che hanno bisogno di avere informazioni su Spid, Cie, Fascicolo Sanitario e per tutti i servizi che richiedono l’interfaccia tra il cittadino e la pubblica amministrazione, possono oggi contare su un nuovo presidio. È quello messo in piedi dalle Misericordi di Camucia e Cortona che sono diventate "Punti digitali facili".

Il servizio ad accesso gratuito è attivo nelle sedi delle due associazioni in vicolo Mancini e in piazza Amendola n. 2 per la Misericordia di Cortona e via Capitini per la Misericordia di Camucia. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del sindaco Luciano Meoni, dell’assessore alla sanità, Silvia Spensierati con i governatori, Luciano Bernardini e Alessandro Grazzini rispettivamente per le Misericordie di Cortona e di Camucia e le operatrici degli sportelli delle due associazioni.

Il progetto "Punto digitale facile" è promosso dalla Regione Toscana e finanziato con i fondi del Pnrr destinati alla trasformazione digitale del paese. Le due Misericordie cortonesi hanno partecipato in rete con altre otto ConfraterniteLa.Lu.