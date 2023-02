La memoria in tasca Una notte con Migone

Un viaggio nelle tasche della memoria con "Recital. Dal diario di un impermeabile" è questo il titolo dello spettacolo di Paolo Migone che andrà in scena questa sera alle 21,15 al Teatro di Bucine. Scritto e diretto dallo stesso Migone, lo spettacolo parla della memoria che ci aiuta ad affrontare il presente, a viverlo più pienamente, a capirne il senso con la delicatezza che solo i ricordi riescono a portare. Cosa aspettarci da un attore comico con un argomento così sensibile? Per scoprirlo basta andare a teatro.

Migone e suo nonno sono stati i proprietari smemorati e confusionari di un impermeabile, e, per non perdere traccia della loro intensa vita, ad un certo punto hanno deciso che l’abito stesso avrebbe dovuto custodire le loro memorie nei mille nascondigli che avevano fatto aggiungere: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti.

Magicamente le vite di artista e nonno si sono mescolate e le varie tasche e taschine hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni.

Paolo Migone ci porta il suo Diario di un impermeabile, un racconto che scava nelle tasche e nella memoria, la memoria del nonno e la sua, nella condivisione di uno o due impermeabili condivisi, passati di generazione in generazione, perché gli abiti di una volta erano di buona fattura e duravano e si condividevano, si passavano, come la memoria. In realtà questo è il diario non di uno quindi, ma di due impermeabili, e per essere precisi bisognerebbe dire che il diario è più che altro del nonno di Paolo Migone che li ha abitati per tanti anni, fino a che ha deciso che cambiassero inquilino. Il nuovo inquilino è Migone, un gran disordinato e smemorato come il nonno.

La stagione del teatro di Bucine prosegue domenica 5 marzo alle 18 con La storia storta. Racconto inedito di Eva Malacarne tratto dal libro "Le storie stoffe" di Eva Malacarne (ArtEventBook). Tutta la storia gioca sul rovesciamento degli stereotipi e luoghi comuni in modo comico e "buffo". Personaggi improbabili e risvolti sorprendenti fanno sì che il titolo di questa avventura sia ‘La storia storta".

Domenica 12 marzo alle 18 appuntamento poi con Vivere nella galassia di Star Wars. Un tour delle lune e pianeti più incredibili e unici mai immaginati nella saga di Star Wars e quali sono quelli realistici e come sarebbe viverci.

A.B.